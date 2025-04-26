Медведев проверил испытания новых реактивных снарядов на полигоне Капустин Яр

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где ему продемонстрировали перспективные беспилотники, барражирующие боеприпасы и новые средства поражения для реактивной и ствольной артиллерии. Видеозапись визита Медведев опубликовал 26 апреля на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы с вами только что ознакомились с работой перспективных средств поражения для нашей реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов», — сказал Медведев.

Он также отметил, что актуальность в продемонстрированных системах обсуждалась три дня назад на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством президента РФ Владимира Путина.

Ранее, 26 марта, Медведев заявил, что для защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует установить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ, несмотря на переговоры, наносят удары БПЛА по объектам, среди которых есть и здания гражданской инфраструктуры. Медведев отметил, что для защиты от атак в ближайшее время следует развернуть высокоэффективные комплексы ПВО.