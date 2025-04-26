В Ставрополе ребенка госпитализировали после нападения собаки

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в связи с нападением домашней собаки на ребенка. Об этом 26 апреля сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, 26 апреля на улице Роз в Ставрополе две крупные домашние собаки выбежали за пределы ограждения и одна из них напала на 10-летнего мальчика. На помощь ребенку подоспел прохожий, который отогнал животное.

Ребенок с рваными ранами и укусами доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

СК России проводит комплекс необходимых мероприятий.

Ранее, 16 апреля, полиция Перми провела проверку после сообщений о нападении двух собак бойцовской породы на мужчину у здания городского предприятия. Пострадавший после укусов собак получил тяжелые травмы рук и был госпитализирован.