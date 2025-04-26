Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту
Посольство России в Иране 26 апреля выразило соболезнования Исламской Республике в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас, расположенном на юге страны.
«Посольство выражает глубокие соболезнования дружественному иранскому народу и правительству в связи с взрывом в порту Шахид-Раджаи», — говорится в Telegram-канале.
В диппредставительстве отметили, что любые запросы о необходимости помощи незамедлительно направят в Москву для принятия оперативных решений.
Уточняется, что среди пострадавших в результате взрыва нет россиян.
О взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стало известно ранее в тот же день. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, пострадали 516 человек. Погибли по меньшей мере четыре человека.