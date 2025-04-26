С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек
С марта 808 жителей Курской области эвакуировали с освобожденных территорий. Об этом 26 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«По состоянию на утро у нас уже <...> 808 (жителей. — Ред.) было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших вооруженных сил», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
26 апреля глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении последнего захваченного Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта в Курской области. Он также подчеркнул, что противник был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление подразделения с других участков. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 76 тыс. человек.
Путин, в свою очередь, поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что потери противника на курском направлении отразятся на всей линии боевого соприкосновения.