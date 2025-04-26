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Город Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу. Об этом 26 апреля сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

«Энергодар подвергается артобстрелу. На данный момент информации о пострадавших не поступало. В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах», — написал Пухов в своем Telegram-канале.

Пухов призвал всех оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу, дополняет «Газета.Ru».

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17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара беспилотными летательными аппаратами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару в Запорожской области. Как уточнил мэр города Максим Пухов, один из дронов сбили сотрудники военной полиции, второй беспилотник был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), третий — взорвался в кронах деревьев. В результате атаки пострадало транспортное средство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 февраля заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терроризируют Запорожскую атомную электростанцию. По ее словам, российская сторона делает всё возможное, чтобы обеспечивать безопасность на станции.

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