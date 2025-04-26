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Ковальчук рассказал об уникальности Политехнического музея в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 26 апреля отметил уникальную роль московского Политехнического музея в истории российской науки и техники.

«Это первый в мире политехнический музей. Помимо того, что это первый в мире политехнический музей, это самый крупный в мире политехнический музей. У нас более 200 тыс. реально натурных экспонатов», — сказал Ковальчук в беседе с журналистами.

Он напомнил, что музей возник после успешной промышленной выставки 1872 года, которая проходила в Александровском саду рядом с Кремлем. Выставка привлекла около 750 тыс. человек и стала основой для создания сразу двух учреждений — Исторического музея и Политехнического музея, здания которых были построены в центре Москвы.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» также поздравил с открытием первого филиала Политехнического музея в Великом Новгороде.

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Ранее, 24 апреля, Ковальчук заявил, что опыт производства и применения передовых отечественных технологий необходимо переносить из оборонной сферы в гражданскую. Он подчеркнул, что использование иностранных технологий делает некоторые сферы уязвимыми. По его словам, необходимо создать полностью независимыми атомный и судовой комплексы России, а также сферу ЖКХ.

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