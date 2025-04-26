Остатки подразделений ВСУ выдавлены из Курской области за пределы госграницы РФ
Остатки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области выдавлены за пределы государственной границы России. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», — говорится в сообщении.
По словам ведомства, в настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории.
Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни, а также инженерными подразделениями Вооруженных Сил (ВС) РФ проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов.
26 апреля глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении последнего захваченного ВСУ населенного пункта в Курской области. Он также подчеркнул, что противник был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление подразделения с других участков. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 76 тыс. человек.
Путин, в свою очередь, поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что потери противника на курском направлении отразятся на всей линии боевого соприкосновения.