Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
Папу римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств БРИКС
Армия
Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Политика
Путин сообщил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий
Мир
Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе
Армия
Остатки подразделений ВСУ выдавлены из Курской области за пределы госграницы РФ
Общество
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту
Мир
McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ
Мир
СМИ сообщили о готовности США помочь «коалиции желающих» по Украине
Общество
Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц
Армия
Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Крымом
Спорт
«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в 26-м туре РПЛ
Мир
В посольстве РФ в Вашингтоне прошел «Диктант Победы»
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности
Сюжет:

Захарова рассказала о слезах радости в семье после освобождения Курской области

0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 апреля заявила, что все члены ее семьи встретили новость об освобождении Курской области от украинских боевиков со слезами радости на глазах.

По словам пресс-секретаря МИДа, она и ее родные каждый день следили за новостями из региона и молились за его жителей.

«Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! <...> Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине», — указала Захарова в своем Telegram-канале.

Варварский след: ВСУ разрушили полсотни объектов культуры в Курской области
Когда они будут восстановлены и какие еще темы Владимир Путин обсудил с деятелями искусства

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил об освобождении от Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнего курского села Горналь президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

В тот же день подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» установили российский флаг в Горнале. Минобороны России также опубликовало кадры из населенного пункта, на них показана оперативная работа подразделений по освобождению территории от украинских боевиков.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025