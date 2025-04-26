Захарова рассказала о слезах радости в семье после освобождения Курской области
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 апреля заявила, что все члены ее семьи встретили новость об освобождении Курской области от украинских боевиков со слезами радости на глазах.
По словам пресс-секретаря МИДа, она и ее родные каждый день следили за новостями из региона и молились за его жителей.
«Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! <...> Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине», — указала Захарова в своем Telegram-канале.
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил об освобождении от Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнего курского села Горналь президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.
В тот же день подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» установили российский флаг в Горнале. Минобороны России также опубликовало кадры из населенного пункта, на них показана оперативная работа подразделений по освобождению территории от украинских боевиков.