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На Украине сообщили о несостоявшейся второй встрече Трампа и Зеленского в Ватикане

«Страна.ua»: Зеленский не провел вторую встречу с Трампом в Ватикане
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Фото: TASS/Pool/ABACA
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Вторая встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Ватикане не состоялась. Об этом 26 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Вторая встреча Зеленского и Трампа <...> так и не состоялась», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что президент США уже улетел из Рима.

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Днем Трамп и Зеленский провели встречу в Ватикане. Глава киевского режима назвал встречу хорошей и уточнил, что у президентов было много дискуссий один на один. Он в том числе выразил благодарность американскому лидеру и надежду на достижение общих результатов.

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