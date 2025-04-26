На Украине сообщили о несостоявшейся второй встрече Трампа и Зеленского в Ватикане
Вторая встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Ватикане не состоялась. Об этом 26 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Вторая встреча Зеленского и Трампа <...> так и не состоялась», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что президент США уже улетел из Рима.
Днем Трамп и Зеленский провели встречу в Ватикане. Глава киевского режима назвал встречу хорошей и уточнил, что у президентов было много дискуссий один на один. Он в том числе выразил благодарность американскому лидеру и надежду на достижение общих результатов.