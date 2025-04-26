Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
Папу римского Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств БРИКС
Армия
Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Политика
Путин сообщил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий
Мир
Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе
Армия
Остатки подразделений ВСУ выдавлены из Курской области за пределы госграницы РФ
Общество
С марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 808 человек
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту
Мир
McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ
Мир
СМИ сообщили о готовности США помочь «коалиции желающих» по Украине
Общество
Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц
Армия
Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Крымом
Спорт
«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1 в 26-м туре РПЛ
Мир
В посольстве РФ в Вашингтоне прошел «Диктант Победы»
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за внешний вид на похоронах

Боуз: Зеленский — человек, который отправил миллион своих граждан в могилы
0
EN
Фото: REUTERS/Nathan Howard
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ирландский журналист Чей Боуз 26 апреля раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за внешний вид на похоронах папы римского Франциска.

«Диктатор не имеет никакого уважения», — написал Боуз, комментируя внешний вид Зеленского.

Также Боуз заявил, что украинский президент — человек, «который отправил миллион своих граждан в преждевременные могилы».

Призрак выборов: почему активизировалась украинская оппозиция
Порошенко и Тимошенко раскритиковали Зеленского

26 апреля в Ватикане прошла церемония похорон папы римского Франциска. Похороны папы римского посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025