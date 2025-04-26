Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за внешний вид на похоронах
Ирландский журналист Чей Боуз 26 апреля раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за внешний вид на похоронах папы римского Франциска.
«Диктатор не имеет никакого уважения», — написал Боуз, комментируя внешний вид Зеленского.
Также Боуз заявил, что украинский президент — человек, «который отправил миллион своих граждан в преждевременные могилы».
26 апреля в Ватикане прошла церемония похорон папы римского Франциска. Похороны папы римского посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии представляет министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.