Минимум четыре человека погибли при взрыве в порту на юге Ирана
В результате взрыва в порту на юге Ирана погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 26 апреля сообщил местный вещатель IRIB со ссылкой на власти страны.
«Последнее число погибших после взрыва в порту Шахид-Раджаи — четыре человека», — говорится в Telegram-канале.
Число погибших также подтвердил глава Национальной спасательной организации.
О взрыве в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стало известно ранее в тот же день. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По последним данным, пострадали 516 человек.