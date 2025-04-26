Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств БРИКС
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов намерен провести переговоры с руководством космических агентств Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индии, Египта, Южной Африки и Бразилии в рамках встречи глав космических агентств стран БРИКС, сообщает 26 апреля госкорпорация.
Встреча будет проходить в Бразилии с 27 по 29 апреля. В ходе нее будут обсуждаться вопросы дистанционного зондирования Земли.
«В рамках мероприятия он (Баканов. — Ред.) выступит на пяти ключевых сессиях, посвященных актуальным вопросам космической деятельности. Также глава «Роскосмоса» проведет ряд переговоров с руководством космических агентств Китая, ОАЭ, Индии, Египта, Южной Африки, Бразилии», — отмечено на сайте «Роскосмоса».
Свои предложения по этому вопросу должны будут представить главы космических агентств к 30-й Конференции ООН по изменению климата. На следующих сессиях встречи обсудят проблему асимметрии между космическими агентствами стран БРИКС. Баканов выступит с рядом инициатив в области космической науки, образования и технологий, уточнили в госкорпорации.
18 февраля президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Юрия Борисова своим спецпредставителем по международному сотрудничеству в области космоса. Должность гендиректора «Роскосмоса» Борисов покинул 6 февраля. На его место был назначен замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.
Баканов 31 марта назвал первоочередные задачи на своем посту, в их числе — донастройка космического нацпроекта и привлечение частных инвесторов. Он также доложил президенту о стратегических планах по развитию космической программы.