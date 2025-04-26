В Москве официально открыли мотосезон
По случаю открытия в столице мотосезона на Воробьевых горах стартовал масштабный мотофестиваль. Для гостей выступают известные исполнители, проводят мастер-классы и шоу, рассказали в Дептрансе города.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Колонна мотоциклистов проехала по Садовому кольцу, украсив транспорт флагами и георгиевскими лентами. Впервые в заезде приняла участие историческая техника музея «Моторы войны». На одном из мотоциклов в начале колонны закрепили копию Знамени Победы. Ее сделали сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России, в котором хранится оригинал Знамени Победы, водруженного на крыше здания рейхстага.
Также в программе фестиваля выставка военной техники музея «Моторы войны», соревнования мотоклубов, розыгрыши призов. Кроме того, открыты выставочные стенды ГОЧС, ЦОДД и Мотошколы Мосгортранса. Для гостей работает полевая кухня.
«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина повышаем безопасность всех участников дорожного движения и развиваем культуру безопасного вождения в городе. Для этого в том числе проводим мотофестивали, которые привлекают множество зрителей и участников», — отметил Ликсутов.
Массовый проезд мотоколонны по Садовому кольцу устраивают каждый год в честь открытия и закрытия сезона в Москве.