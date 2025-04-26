ВСУ за сутки выпустили более 130 беспилотников по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки выпустили более 130 беспилотников (БПЛА) по Белгородской области. Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атак пострадали несколько районов области. Город Белгород был атакован двумя дронами самолетного типа, однако обошлось без разрушений. В Белгородском районе беспилотники повредили производственное здание и объект связи, в селе Орловка — газовую трубу частного домовладения. В ряде сел повреждены линии электропередачи, аварийные службы продолжают их восстановление.

Как отметил Гладков, наиболее тяжелыми атаки были в Грайворонском округе: в результате ударов дронов погибли два человека, пятеро пострадали. Были повреждены автомобили, дома и объекты торговли.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, в Краснояружском районе были зафиксированы 22 обстрела, в ходе которых выпущено 111 боеприпасов, также его атаковали 37 беспилотников. В результате ударов были повреждены социальный объект и автомобили.

Системы ПВО успешно сбивали вражеские дроны над Губкинским, Корочанским, Прохоровским, Ракитянским и Старооскольским районами. Разрушений и пострадавших в этих местах не зафиксировано, добавил Гладков.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО сбили в общей сложности 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ. Уточняется, что 27 аппаратов было уничтожено над Курской областью, 16 — над Белгородской, еще по одному — над Ростовской и Липецкой.