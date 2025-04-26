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ВСУ за сутки выпустили более 130 беспилотников по Белгородской области

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
dzen
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки выпустили более 130 беспилотников (БПЛА) по Белгородской области. Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атак пострадали несколько районов области. Город Белгород был атакован двумя дронами самолетного типа, однако обошлось без разрушений. В Белгородском районе беспилотники повредили производственное здание и объект связи, в селе Орловка — газовую трубу частного домовладения. В ряде сел повреждены линии электропередачи, аварийные службы продолжают их восстановление.

Как отметил Гладков, наиболее тяжелыми атаки были в Грайворонском округе: в результате ударов дронов погибли два человека, пятеро пострадали. Были повреждены автомобили, дома и объекты торговли.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, в Краснояружском районе были зафиксированы 22 обстрела, в ходе которых выпущено 111 боеприпасов, также его атаковали 37 беспилотников. В результате ударов были повреждены социальный объект и автомобили.

Системы ПВО успешно сбивали вражеские дроны над Губкинским, Корочанским, Прохоровским, Ракитянским и Старооскольским районами. Разрушений и пострадавших в этих местах не зафиксировано, добавил Гладков.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО сбили в общей сложности 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ. Уточняется, что 27 аппаратов было уничтожено над Курской областью, 16 — над Белгородской, еще по одному — над Ростовской и Липецкой.

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