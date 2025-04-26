При пожаре в жилом доме в Астрахани погибли две женщины и пострадал ребенок
В Астрахани при пожаре в жилом доме погибли две пожилые женщины и пострадал ребенок. Об этом 26 апреля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по региону.
«После локализации пожара обнаружено тело женщины 1933 года рождения. Также погибла женщина 1946 года рождения, проживавшая этажом выше, в результате отравления угарным газом», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
По словам СУ СК, пострадавший ребенок 2013 года рождения был доставлен больницу.
24 апреля сообщалось, что в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге погиб один человек, двоих удалось спасти, а 10 выбрались самостоятельно до приезда пожарных. В тушении пожара участвовали девять человек личного состава МЧС России с помощью трех единиц техники.