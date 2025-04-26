Хуситы в Йемене нанесли удар по авиабазе ВВС Израиля ракетой «Палестина-2»
Хуситы из правящего на севере Йемена шиитского военного движения «Ансар Аллах» заявили, что 26 апреля атаковали авиабазу военно-воздушных сил (ВВС) «Неватим» на юге Израиля, применив гиперзвуковую ракету.
Отмечается, что удар был нанесен в знак солидарности с жителями сектора Газа.
«Мы провели военную операцию против авиабазы «Неватим» в регионе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в районе Негев проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — приводит сообщение бригадного генерала хуситов Яхья Сари телеканал Al Masirah.
Он добавил, что ракета обошла израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) и успешно поразила намеченную цель.
22 апреля сообщалось, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» за неделю предприняли 16 атак против Израиля, а также против военных кораблей США в Красном и Аравийском морях. Он добавил, что за неделю хуситы провели девять атак на авианосцы и другие корабли США. В них было задействовано 27 крылатых ракет и беспилотников.
На следующий день представители движения «Ансар Аллах» заявили об ударах по жизненно важным целям в израильских Тель-Авиве и Хайфе. Уточнялось, что удары были нанесены с применением баллистических ракет.