NYT узнала о намеке американских чиновников на возможное вступление Украины в НАТО
Представители США заявили Украине, что следующая президентская администрация в Вашингтоне сможет поддержать вступление Киева в НАТО. Об этом 25 апреля сообщила газета The New York Times.
Указывается, что на переговорах с представителями киевского режима в Париже и Лондоне американские делегаты неоднократно подчеркивали, что президент США Дональд Трамп выступает против участия. В то же время в беседе с украинцами они допустили, что после прихода новой администрации в Белый дом позиция Вашингтона может измениться, пишет «Газета.Ru».
«Следующая администрация США может решить в пользу вступления Украины в НАТО», — приводит слова американских чиновников источник NYT.
Ранее в тот же день украинское интернет-издание «Страна» обратило внимание на то, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте убрал из ежегодного отчета формулировку о перспективах вступления Украины в военный блок.
Тогда же Трамп заявил, что Киев вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и отметил, что претензии Украины на членство в блоке стали причиной конфликта с РФ. До этого, 21 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве позитивно оценили позицию США о невозможности вступления киевского режима в Североатлантический альянс.
Рютте 4 апреля также подчеркнул, что Украине никто не обещал принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта. Он отметил, что альянс ранее только обещал Киеву необратимый путь к членству в организации.