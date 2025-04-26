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Карта спецоперации на Украине 26 апреля

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также складам с боеприпасами украинской армии.

Подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья в Сумской области.

Потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавили в военном ведомстве.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 236 беспилотников самолетного типа.

Эфирный план: создана система для обнаружения вражеских радаров на линии фронта
Она свяжет в единый контур десятки и сотни комплексов радиоэлектронной разведки

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 821 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 23 048 танков и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО, 24 152 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 615 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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