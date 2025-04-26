Карта спецоперации на Украине 26 апреля
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 апреля можно в материале «Известий».
В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также складам с боеприпасами украинской армии.
Подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья в Сумской области.
Потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавили в военном ведомстве.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 236 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 821 БПЛА, 605 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 23 048 танков и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО, 24 152 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 615 единиц специальной военной автомобильной техники.
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