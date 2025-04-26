Минимум 80 человек пострадали в результате взрыва в морском порту в Иране
По меньшей мере 80 человек пострадали в результате взрыва в морском порту в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом 26 апреля сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале со ссылкой на экстренные службы.
«Число людей, доставленных в медицинские учреждения, достигло 80. 40 из них были доставлены в больницу Шахида Мохаммади в городе Бендер-Аббас», — приводит агентство слова представителя экстренных служб провинции Хормозга.
На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб.
О взрыве в морском порту Махид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана стало известно ранее в этот день. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. По предварительным данным, произошел взрыв топливного бака.