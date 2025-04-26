Дом родителей лыжника Большунова в Брянской области разрушен ударом ВСУ

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области был уничтожен в результате удара по нему Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 апреля сообщил «Известиям» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

По его словам, сами они не пострадали, так как давно уехали из приграничной зоны.

«После начала конфликта Александр Иванович, когда уже было осколочное попадание у него в доме, — они переехали и живут под Брянском. Ему сообщили, что вчера было попадание в его дом. Нет смысла ехать смотреть, поскольку дроны охотятся как за машинами так и за людьми. Поэтому нет смысла подвергать свою личную жизнь опасности. Так что он пока сам не видел полностью разрушения дома, и думаю, в ближайшее время туда вряд ли поедет», — сообщил тренер.

В свою очередь, отец Большунова рассказал «РИА Новости», что он пострадал душевно в результате обстрела украинскими боевиками его дома. Также отец трехкратного олимпийского чемпиона подтвердил, что его семья успела покинуть дом.

23 апреля глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки FPV-дрона ВСУ на Брянскую область пострадал мирный житель. Украинские террористы атаковали гражданский микроавтобус АПХ «Мираторг» в деревне Подлесные Новоселки Севского района. Водитель получил осколочные ранения, уточнил он.

Днем ранее Богомаз рассказал, что в результате ударов ВСУ в Климовском и Севском районах Брянской области за день сгорел 31 дом и один магазин, также было повреждено здание детского сада. Удары наносились с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших при атаках не было, уточнил он.