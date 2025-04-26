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В СВР предупредили о провокациях Британии против РФ на территории других стран

Нарышкин: Британия готова на провокации против РФ на территории любых стран
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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Великобритания может пойти на провокации против РФ на территории любой страны. Об этом 26 апреля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

«Британия может пойти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных операциях Лондона с применением химоружия на Украине.

Глава СВР отметил, что британские спецслужбы ведут себя грубо и активно в отношении других государств, в особенности России.

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Все они занимались разведывательно-подрывной деятельностью на территории России

Ранее, 11 апреля, газета The Times сообщила о глубокой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине. В частности, британские военные были тайно отправлены на украинскую территорию, чтобы оснастить украинские самолеты ракетами и научить солдат правильно их использовать.

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