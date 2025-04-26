В СВР предупредили о провокациях Британии против РФ на территории других стран
Великобритания может пойти на провокации против РФ на территории любой страны. Об этом 26 апреля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.
«Британия может пойти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных операциях Лондона с применением химоружия на Украине.
Глава СВР отметил, что британские спецслужбы ведут себя грубо и активно в отношении других государств, в особенности России.
Ранее, 11 апреля, газета The Times сообщила о глубокой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине. В частности, британские военные были тайно отправлены на украинскую территорию, чтобы оснастить украинские самолеты ракетами и научить солдат правильно их использовать.