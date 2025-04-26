Германия никак не сможет выйти из зависимого положения по отношению к США. Об этом 26 апреля заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В частности, как отметил политик, от одобрения США в значительной мере зависит решение ФРГ о поставке дальнобойных ракет Taurus киевскому режиму. При этом Вашингтон вряд ли разрешит Берлину дать оружие с американскими компонентами Украине.

«Сколько бы [лидер Христианско-демократического союза Фридрих] Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее, 21 апреля, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европа не сможет поддерживать Украину без помощи со стороны США. По ее словам, у Евросоюза не получится производить достаточное количество вооружений — ему неизбежно потребуются возможности американской военной промышленности для выполнения закупочных планов.