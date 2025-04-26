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СК установил причастность жителя Крыма к осквернению могилы военкора Федорчака

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Фото: t.me/sledcom_press
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Поджог могилы корреспондента «Известий» Александра Федорчака и ветеранов спецоперации на кладбище в Нижнегорском районе Республики Крым осуществил местный житель, он признался в преступлении. Об этом 26 апреля сообщила официальный представитель крымского главка Следственного комитета (СК) России Ольга Постнова.

«Установлена причастность жителя Нижнегорского района Республики Крым в поджоге могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и бойцов СВО на кладбище Уваровского сельского поселения. <...> Он дал признательные показания», — заявила она.

О нахождении подозреваемого на месте поджога стало известно по результатам ДНК-экспертизы. Фигурант подробно рассказал следователям об обстоятельствах преступления в ходе проверки его признательных показаний.

«Флаги, видать, привлекли внимание, шумом. Начал поджигать зажигалкой с дезодорантом», — рассказал мужчина на допросе.

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О гибели Федорчака в зоне специальной военной операции стало известно 24 марта. Церемония прощания и похороны журналиста прошли в Крыму 28 марта. Утром 31 марта стало известно, что вандалы сожгли и разгромили могилу военкора. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Глава СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с поджогом могилы Федорчака чудовищной и указал на необходимость применить к виновным жесткие меры. Отец Федорчака назвал осквернение могилы актом терроризма. Он также подчеркнул, что у их семьи не было врагов и они никогда не получали угроз.

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