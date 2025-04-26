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Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Крымом

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны России.

«26 апреля около 09:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

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Утром 26 апреля российские средства ПВО за 30 минут сбили четыре беспилотника ВСУ над Республикой Крым. Уточняется, что сбитые дроны были самолетного типа.

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