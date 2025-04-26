Пакистан заявил о готовности помочь в прозрачном расследовании теракта в Кашмире

Пакистан открыт для участия в любом нейтральном и прозрачном расследовании теракта в районе кашмирского города Пахалгама. Об этом 26 апреля заявил пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф во время церемонии в военной академии в Абботтабаде.

По его словам, сейчас расследование трагедии представляет собой попытки назначить виновника нападения без объективного подхода к следствию. Шариф призвал положить конец такому положению дел.

«В соответствии со своей ролью в качестве ответственной страны, Пакистан открыт к участию в любом нейтральном, прозрачном и внушающем доверие расследовании», — цитирует премьер-министра издание Dawn.

В Индии, недалеко от города Пахалгам, 22 апреля произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Ответственность за произошедшее взял на себя «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.

В связи с терактом МИД Индии 25 апреля опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан.