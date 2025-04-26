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В Ленобласти депутат пострадал в результате детонации снаряда времен ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Хава Дзарахова
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Депутат из Ленинградской области Игорь Печура лишился ног после детонации снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил 26 апреля источник «Известий».

Печура помимо основной работы возглавлял поисковый отряд, который проводит раскопки артефактов времен ВОВ. Несчастный случай произошел вечером 25 апреля, когда депутат был в гараже у своего дома в «Петровской даче».

Когда раздался взрыв, члены семьи Печуры сразу вышли на громкий звук на улицу и увидели, что у гаража нет части стены. По данным источника, 45-летнему депутату в результате ЧП оторвало ноги до колена. Также ему пришлось ампутировать кисть и часть пальцев на руке, на теле многочисленные ожоги.

Жена пострадавшего Екатерина подтвердила «Известиям», что после взрыва ее супруг находится в реанимации в тяжелом состоянии. По ее словам, врачи пока не дают хороших прогнозов.

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25 апреля в Севастополе ученик принес в школу страйкбольную гранату, при ее детонации четыре ребенка получили травмы. В региональном управлении МВД сообщили, что правоохранители изучают обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Уточняется, что граната взорвалась во время группового занятия в актовом зале.

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