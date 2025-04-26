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Актриса Волкова рассказала о съемках в сериале «Операция «Карпаты»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в эфире телеканала РЕН ТВ 4 мая выйдет премьера второй части сериала «Операция «Карпаты». Актриса Екатерина Волкова 26 апреля рассказала «Известиям» о сложностях характера своей судьбы и героини.

Сериал «Операция «Карпаты-2», основанный на реальных событиях, приоткроет тайну противостояния советских спецслужб и украинских националистов в конце 1940-х годов. Остроту шпионскому сюжету придают не только политика, но и любовные истории, причем с каждой противоборствующей стороны.

«Ты должен эти чувства передать во имя долга. Этот момент самый интересный и сложный. И, с одной стороны, это вроде предательство, а с другой — это выполнение долга своего и служение своему делу», — объяснила Екатерина Волкова.

Герои сериала раскрываются совсем по-другому и пересматривают свои взгляды. Перед этим можно будет вспомнить о событиях первой части — в воскресенье, 27 апреля в 14:55 начнется показ всех серий.

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25 марта заслуженный артист РФ, актер Юрий Нифонтов отметил, что о событиях, изложенных в сериале «Операция «Карпаты – 2», обязательно должна знать молодежь: молодые люди должны знать свои корни, знать, чем жили их отцы и их деды.

Вторая часть «Операции «Карпаты» — это продолжение популярного сериала, премьера которого состоялась на канале РЕН ТВ в 2024 году. Главные роли в проекте исполняют Владимир Веревочкин, Александр Лойе и Мария Лисовая. К актерскому составу сериала в новом сезоне присоединились Евгений Сидихин, Гела Месхи и Иван Оганесян. Кроме того, он входит в топ-3 самых успешных сериалов РЕН ТВ собственного производства наряду с «Операцией «Неман» и «Бандой «Зиг Заг».

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