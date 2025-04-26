Стало известно о жизни преемника и потомков главаря новгородской ОПГ

Преемник погибшего главаря новгородской организованной преступной группировки (ОПГ) Коли Беса (настоящее имя — Николай Кравченко) до сих пор владеет активами на территории Новгородской области, а дочь криминального авторитета ведет бизнес в Москве. Фильм-расследование «Последняя банда» о группе, державшей в своих руках целый регион, покажет телеканал РЕН ТВ 26 апреля.

В начале 2000-х годов группировка Коли Беса контролировала 70% экономики Великого Новгорода. ОПГ представляла собой большой преступный синдикат с 15 силовыми бригадами и жестким внутренним уставом.

Бандиту удалось наладить близкие связи с чиновниками и силовиками Новгородской области. Об этом свидетельствует архивная видеозапись 1996 года с празднования дня рождения сына Коли Беса. На кадрах — вся верхушка банды, лидеры силового блока, политики и партийные лидеры. Сам криминальный авторитет дарит годовалому сыну подвеску за $1 тыс.

Пик бандитской карьеры Коли Беса пришелся на 2013 год. После этого в Великом Новгороде начались зачистки, из-за которых преступнику пришлось бежать на Украину. Однако и там его задержали и отправили в СИЗО. Бывший главарь ОПГ совершил самоубийство перед экстрадицией в РФ.

При этом смерть уголовного авторитета не положила конец деятельность группировки. Преемники Коли Беса сохраняют за собой ряд активов в Новгородской области и активно выводят деньги за рубеж.

Премьера документального фильма о новгородской ОПГ состоится на РЕН ТВ в 17:00 26 апреля.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что преемник Коли Беса Андрей Петровский оказывает финансовую поддержку Вооруженным силам Украины. Как рассказали следователи, он остался единственным выжившим членом новгородской банды. При этом, по версии следствия, именно Петровский, скорее всего, отдал приказ подстроить самоубийство бывшего главаря.