Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Мир
В Кремле опровергли обсуждение авиасообщения с США на переговорах с Уиткоффом
Армия
Спецназ Росгвардии уничтожил технику ВСУ в Харьковской области
Мир
Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты
Мир
Верующие собрались на похороны папы римского Франциска в Риме
Мир
В Молдавии указали на переписывание истории Санду при финансировании ЕС
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Армия
Силы ПВО за полчаса сбили четыре дрона ВСУ над Крымом
Мир
Ким Чен Ын спустил на воду эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»
Происшествия
Российские военные сообщили о невозможности спасти иконы из «Нового Иерусалима»
Мир
McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ
Мир
СМИ сообщили о готовности США помочь «коалиции желающих» по Украине
Общество
Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц
Армия
Силы ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Крымом
Мир
Пакистан заявил о готовности помочь в прозрачном расследовании теракта в Кашмире
Мир
В посольстве РФ в Вашингтоне прошел «Диктант Победы»
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности

В Калининграде прошла заупокойная месса по папе римскому Франциску

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В храме святого Адальберта в Калининграде вечером 25 апреля прошла заупокойная месса по папе римскому Франциску. Ее возглавил епископ Николай Дубинин.

В беседе с «Известиями» священнослужитель напомнил, что известие о смерти понтифика пришло на следующий день после Пасхи, в Пасхальный понедельник. По его словам, по усопшему скорбит не только вся католическая церковь, но и множество людей других вероисповеданий.

«За свой 12-летний понтификат папа Франциск был очень известен всему миру и пользовался заслуженным авторитетом и уважением. И поэтому нам (католикам. — Ред.) сочувствуют миллиарды людей по всей планете», — добавил епископ Николай.

Прихожанка храма святого Адальберта Ирина, в свою очередь, рассказала, что папа Франциск всегда был для нее и других католиков примером — он показывал как можно любить людей, помогать бедным и быть близким к Богу.

«С глубокой скорбью и потерей ушел папа Франциск», — сказала она.

Святой из трущоб: умер папа римский Франциск
Первый понтифик южноамериканского происхождения ездил в свой приход на метро

26 апреля в Риме пройдут похороны понтифика, которые посетят в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии будет представлять министр культуры Ольга Любимова. Еще до похорон множество людей пришли проститься с лидером всех католиков возле церкви Санта-Мария-Маджоре.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025