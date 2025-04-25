В Калининграде прошла заупокойная месса по папе римскому Франциску
В храме святого Адальберта в Калининграде вечером 25 апреля прошла заупокойная месса по папе римскому Франциску. Ее возглавил епископ Николай Дубинин.
В беседе с «Известиями» священнослужитель напомнил, что известие о смерти понтифика пришло на следующий день после Пасхи, в Пасхальный понедельник. По его словам, по усопшему скорбит не только вся католическая церковь, но и множество людей других вероисповеданий.
«За свой 12-летний понтификат папа Франциск был очень известен всему миру и пользовался заслуженным авторитетом и уважением. И поэтому нам (католикам. — Ред.) сочувствуют миллиарды людей по всей планете», — добавил епископ Николай.
Прихожанка храма святого Адальберта Ирина, в свою очередь, рассказала, что папа Франциск всегда был для нее и других католиков примером — он показывал как можно любить людей, помогать бедным и быть близким к Богу.
«С глубокой скорбью и потерей ушел папа Франциск», — сказала она.
26 апреля в Риме пройдут похороны понтифика, которые посетят в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии будет представлять министр культуры Ольга Любимова. Еще до похорон множество людей пришли проститься с лидером всех католиков возле церкви Санта-Мария-Маджоре.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.