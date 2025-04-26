Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты
Президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в похоронах папы римского Франциска в Ватикане, 26 апреля призвал пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием.
«Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Науседа, данное утверждение — идеологическое основание для того, чтобы защитить силы здорового мира от уничтожения. Он отметил, что геополитическая ситуация такая, что христианское учение требует внесения поправок, пишет «Газета.ru».
«Вот почему в этот нелегкий период мы должны провести некоторую ревизию христианских ценностей», — заключил литовский лидер.
4 апреля сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис не утвердил предложенные парламентом поправки к закону против Эстонской православной христианской церкви (ЭХПЦ). Он отметил, что поправки к закону фактически могли привести к полному запрету ЭПХЦ в стране, что противоречит конституции. Однако парламент Эстонии заявил, что снова может принять законопроект, направленный против ЭПХЦ. По эстонской конституции, если президент отказывается утверждать закон, кабинет министров может вновь его принять без изменений.