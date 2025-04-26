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В ГД предупредили об изменениях в графике выплаты пенсий из-за майских праздников

Депутат Стенякина: график выплаты пенсий изменится из-за майских праздников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В период майских праздников россияне будут получать пенсии по особому графику. Об этом 26 апреля рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина в беседе с «РИА Новости».

«Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29–30 апреля или 5–7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая — нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5–7 мая», — сказала она.

В то же время для тех, кто получает пенсию через почту, будут действовать свои условия. Если стандартная дата выплаты приходится на 1–5 мая, то пенсию начислят 29–30 апреля или 2–3 мая (если у почтового отделения шестидневный график). В случае, когда обычная дата выплаты приходится на 6–11 мая, деньги придут 5–7 мая или 10 мая при шестидневном графике почты.

Как указывает «Газета.Ru», тем, кто получает пенсию на дому, выплату начислят по тому же графику, что и получающим по почте.

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Ранее, 20 апреля, депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, что следующий этап повышения пенсий в РФ запланирован на 1 октября. По ее словам, в эту дату прибавку получат военные пенсионеры, ее величина составит 4,5%.

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