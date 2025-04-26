Полиция сообщила подробности ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной
Полиция начала проверку по факту массовой аварии с участием 16 автомобилей под Гатчиной, сообщает 26 апреля ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Установлено, что ДТП произошло в 23:10 на 45-м км Киевского шоссе в Гатчинском районе на трассе по направлению в Псков.
«Водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением, и его автомобиль въехал в отбойное ограждение. Двигавшийся за ним водитель не среагировал вовремя на образовавшееся препятствие и совершил наезд на остановившийся автомобиль, после чего к ним стали присоединяться другие авто участников дорожного движения, сталкиваясь друг с другом», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ходе происшествия серьезные травмы получили двое мужчин: 30-летний водитель Volvo S80 и 22-летний водитель Kia Ceed. Первый был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи. Также легкие травмы получили две женщины.
Утром 26 апреля источник «Известий» сообщил, что в Ленинградской области столкнулись более 10 машин, в результате происшествия пострадали три человека. Предположительно, причиной ДТП является несоблюдение водителями дистанции. По предварительной информации, попавший в реанимацию мужчина находился под действием наркотиков. Состояние других пассажиров удовлетворительное, добавил источник.