Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Общество
Концерт на Красной площади убрали из списка мероприятий на 9 Мая
Экономика
Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки
Спорт
ФК «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ
Мир
Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика
Мир
В Молдавии указали на переписывание истории Санду при финансировании ЕС
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Армия
Силы ПВО за полчаса сбили четыре дрона ВСУ над Крымом
Мир
Ким Чен Ын спустил на воду эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»
Происшествия
Российские военные сообщили о невозможности спасти иконы из «Нового Иерусалима»
Мир
McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ
Мир
В Германии осудили запрет послу РФ в ФРГ участвовать в мероприятиях ко Дню Победы
Общество
Верховный суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц
Происшествия
Киркоров получил ожог от загоревшегося рукава рубашки во время концерта
Спорт
ФК «Реал Мадрид» опроверг заявления об отказе от участия в финале Кубка Испании
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание до +8 градусов в Москве 26 апреля
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности
Сюжет:

Силы ПВО за полчаса сбили четыре дрона ВСУ над Крымом

0
EN
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 26 апреля за 30 минут сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Республикой Крым. Об этом сообщило Минобороны России.

«С 07:30 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата <…> над территорией Республики Крым», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сбитые дроны были самолетного типа.

Курск держит удар: город пережил самый массированный налет с начала СВО
Вражеские дроны были снаряжены шрапнелью, которая используется для массового убийства людей

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО сбили в общей сложности 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ. Уточняется, что 27 аппаратов было уничтожено над Курской областью, 16 — над Белгородской, еще по одному — над Ростовской и Липецкой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025