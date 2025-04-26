Силы ПВО за полчаса сбили четыре дрона ВСУ над Крымом
Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 26 апреля за 30 минут сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Республикой Крым. Об этом сообщило Минобороны России.
«С 07:30 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата <…> над территорией Республики Крым», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сбитые дроны были самолетного типа.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы ПВО сбили в общей сложности 45 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ. Уточняется, что 27 аппаратов было уничтожено над Курской областью, 16 — над Белгородской, еще по одному — над Ростовской и Липецкой.