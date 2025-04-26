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Ким Чен Ын спустил на воду эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Хён» для борьбы с «империалистическими пиратами». Об этом 26 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В присутствии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в день основания первых вооруженных сил корейской революции — 25 апреля — состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца в Нампхоской судостроительной верфи», — говорится в материале агентства.

По словам секретаря ЦК ТПК Чо Чхун Рёна, эсминец был построен за «400 с лишним дней». Он уточнил, что корабль станет укреплением военно-морского флота страны благодаря новому и мощному вооружению, которым он оснащен.

Кроме того, лидер КНДР заявил, что спуск эсминца нового поколения является необходимым для государства, поскольку он станет отправной точкой для строительства и развития «передовой морской державы».

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ЦТАК 28 февраля сообщило о том, что Ким Чен Ын во время испытаний стратегических крылатых ракет заявил о необходимости совершенствовать боеготовность ядерных сил страны. По словам главы государства, необходимо быть готовыми применить ядерное оружие в целях обороны. Он также подчеркнул необходимость более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил.

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