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СМИ сообщили о готовности США помочь «коалиции желающих» по Украине

Telegraph: США предложили помощь «коалиции желающих» в поддержке мира на Украине
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Фото: ТАСС/ИТАР/Дмитрий Рогулин
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США готовы помогать сформировавшейся «коалиции желающих» европейских стран в поддержании мира на Украине, однако Вашингтон не говорит этого публично. Об этом 25 апреля сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, администрация Белого дома заявила, что может предоставить Британии, Франции и другим союзникам Киева логистическую и разведывательную поддержку, добавляет «Газета.Ru».

Таким образом, страны, которые хотели бы направить войска на Украину в рамках якобы миротворческих усилий, могли бы обеспечить соблюдение мирного соглашения на суше, с воздуха и моря.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в течение двух недель пытался добиться подобных гарантий от президента США Дональда Трампа, и теперь в разговоре с газетой дал понять, что прогресс в этом диалоге всë-таки наметился.

США и Европа не могут договориться по поводу Украины. Что пишут СМИ

24 апреля британская газета The Times отметила, что в «коалиции желающих» Великобритания и Франция ослабили твердость своих намерений по отправке миротворческих сил на Украину. Уточнялось, что инициатива по размещению миротворцев на Украине принадлежит Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Париж и Лондон выразили опасения, что Москва может воспринять эту инициативу как одностороннюю меру и отвергнуть ее.

До этого, 6 апреля, главы генштабов Франции, Великобритании и Украины обсудили возможную отправку миротворцев на подконтрольные Киеву территории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что дискуссии в Европе о миротворцах для Киева — это наглость, продолжение науськивания Украины против России. По его словам, появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для РФ не исчезнут первопричины кризиса.

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