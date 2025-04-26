Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» 26 апреля проиграла «Монреалю Канадиенс» со счетом 3:6 на стадионе «Белл-центр» в третьей совместной игре в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол «Монреалю» на 43-й минуте. В его команде также отличились нападающий Коннор Макмайкл (на четвертой минуте) и защитник Джейкоб Чикран (на 31-й). У «Монреаля Канадиенс» шайбы забросили защитник Александр Каррье (на 20-й), нападающие Ник Сузуки (на 29-й), Коул Кофилд (на 40-й), Кристиан Дворак (на 45-й), Юрай Слафковски (на 54-й), Алекс Ньюхук (на 58-й).
Кроме этого, Овечкин забросил свою третью шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ и вышел на чистое 35-е место по количеству очков в плей-офф за карьеру.
Следующая игра у «Вашингтон» и «Монреаля» пройдет 30 апреля.
ХК «Вашингтон Кэпиталз» одержала 24 апреля вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф НХЛ. Тогда матч завершился со счетом 3:1. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл (два гола) и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» был на счету Кристиана Дворака.