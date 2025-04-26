Концерт на Красной площади убрали из списка мероприятий на 9 Мая

Кабмин убрал праздничный концерт на Красной площади в Москве из числа мероприятий в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Соответствующий документ опубликован 25 апреля на портале правовых актов.

Распоряжение об исключении концерта из списка подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, изменения внесены в пункт 3 плана «Основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего на параде в честь 80-летия Победы ожидается присутствие более 20 глав государств и правительств.