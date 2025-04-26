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Американский журналист рассказал о преступлениях киевского режима в ЛНР и ДНР

Журналист Ланкастер рассказал о преступлениях киевского режима в ЛНР и ДНР
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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) насильно удерживали на территории Украины и «наказывали» за попытки отделиться. Об этом 25 апреля заявил американский независимый журналист, ветеран военно-морских сил (ВМФ) США Патрик Ланкастер в интервью своему коллеге Такеру Карлсону.

Ланкастер на протяжении многих лет документирует и освещает события в ДНР, его жена родилась в Донецке, и сейчас, по его словам, ее «дом детства» разрушен. Он добавил, что боевики Вооруженных сил Украины также «убивали сотни тысяч людей», но об этих преступлениях не знают на Западе.

«Давайте поговорим о жителях этих областей, в частности Донецкой и Луганской, которые на протяжении последних 11 лет просто хотели отделиться от Украины. <…> Они не говорили об этом в средствах массовой информации», — сообщил Ланкастер.

Он уточнил, что западные СМИ освещают события на Украине предвзято, игнорируя и скрывая при этом факты. В связи с этим, по его словам, граждане США не знают о том, что происходит на самом деле. Ланкастер добавил, что американцы не хотели бы платить свои налоги для поддержки преступлений Киева.

«Я имею в виду, конечно, у западных СМИ есть свое мнение, и, знаете, к сожалению, они пытаются скрыть факты, о которых я сообщаю, они пытаются скрыть и не сообщать об этом», — заявил журналист.

Кроме того, он назвал «идею победы Украины» миражом и нарративом, которые продвигают страны Запада для оправдания вложенных в Киев средств. По его словам, если бы Европа и США не финансировали этот конфликт, то он бы мог закончиться еще три года назад.

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В пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ 19 апреля сообщили о том, что его сотрудники займутся расследованием преступлений вооруженных формирований Украины (ВФУ) в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики и Херсонской области. По информации органов исполнительной власти, в результате атак украинских боевиков в регионах пострадали два человека.

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