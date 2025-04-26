В Ленинградской области произошло столкновение более 10 автомобилей

В Ленинградской области столкнулись более 10 машин, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом 26 апреля сообщил источник «Известий».

Он уточнил, что пострадавшие доставлены в больницу, один из них — молодой человек 2003 года рождения — находится в реанимации.

Предположительно, причиной ДТП является несоблюдение водителями дистанции. По предварительной информации, попавший в реанимацию мужчина находился под действием наркотиков. Состояние других пассажиров удовлетворительное, добавил источник.

На кадрах «Известий», опубликованных выше, можно увидеть последствия столкновения автомобилей. Несколько иномарок получили серьезные повреждения.

Госавтоинспекция Республики Башкирии 25 апреля сообщила, что при столкновении легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ» на 2-м км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк погибли два человека. Уточнялось, что погибшие были водителем и пассажиром легкового автомобиля.