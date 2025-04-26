Российские военные сообщили о невозможности спасти иконы из «Нового Иерусалима»
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- Российские военные сообщили о невозможности спасти иконы из «Нового Иерусалима»
Спасти иконы и другие святыни из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) храмового комплекса «Новый Иерусалим» в Белгородской области на данный момент невозможно в связи с угрозой новых нападений. Об этом 26 апреля сообщили «Известиям» в группировке войск «Север».
Уточняется, что прибывшие к храму после первого удара ВСУ пожарные были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Баба-яга» украинских боевиков. В результате этого специалисты не смогли приступить к тушению и здание «Нового Иерусалима» полностью выгорело.
По информации Северной группировки войск, работы на месте возгорания начнутся сразу же после того, как обстановка стабилизируется и прекратятся обстрелы.
Представитель епархии Федор Клюйко 24 апреля сообщил «Известиям», что в Белгородской области загорелся деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» после сброса боеприпаса с БПЛА украинских боевиков.
Клирик Белгородской митрополии священник Николай Дубинин в свою очередь назвал чудом, что при атаке ВСУ на храмовый комплекс никто не пострадал.