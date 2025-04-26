Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне спецоперации

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России уничтожили бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. При этом российские военнослужащие выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернувшись на аэродром вылета. Так, в результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника противника.

«Наша работа — это обеспечение безопасности и суверенитета. Каждый день благодаря профессиональной работе множества людей мы успешно выполняем свою работу. В любую погоду, в любое время, где нужна наша поддержка. Мы прилетим и сделаем всё, что от нас требуется», — сказал летчик Су-25 Александр.

Уточняется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

В Минобороны РФ сообщили 24 апреля, что экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне проведения спецоперации. В ведомстве уточнили, что в состав ударной группы входили вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8.