В Риме простились с папой римским Франциском перед предстоящими похоронами
В Риме возле католической церкви Санта-Мария-Маджоре перед предстоящими похоронами собрались желающие проститься с папой римским Франциском. Кадры есть в распоряжении «Известий».
Многие из пришедших проститься с понтификом держали в руках свечи и цветы, некоторые молча стояли в молитве, а другие пели религиозные гимны.
Как сообщает служба печати Святого престола, также в соборе Святого Петра прошла церемония закрытия гроба с телом папы римского. При этом лицо папы Франциска покрыли белым шелковым платком.
«Папа римский покоился в гробу в базилике Святого Петра со среды. После того как за последние три дня базилику Святого Петра посетили огромные толпы людей — в общей сложности около 250 тыс., — она опустела, когда последние скорбящие отдали дань уважения», — говорится в сообщении службы печати Святого престола.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.
Последний раз папа римский Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.