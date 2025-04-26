Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кропивницкий
На Украине в городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы. Об этом 26 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Кропивницком слышны взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области на тот момент объявляли воздушную тревогу. Сейчас она также объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Телеканал 25 апреля сообщил о взрывах в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр). Тогда воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.