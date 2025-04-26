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The Times сообщила о «высеченном на камне» плане Трампа по территориям

Times: план Трампа сохранить за Россией Донбасс и Крым высечен в камне
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Фото: TASS/AP
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Американский лидер Дональд Трамп готов выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта на следующей неделе при отказе Киева от подписания соглашения, в то время как план американской администрации предусматривает сохранение за РФ контроля над освобожденными территориями. Об этом 25 апреля сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

«Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если сделка не будет согласована», — говорится в материале издания.

По информации источника, американский лидер считает, что у президента Украины Владимира Зеленского «действительно нет выбора», кроме как подписать предложенное соглашение. Уточняется, что одним из требований США является признание Киевом Крыма и районов восточной и южной Украины территориями России.

«Сделка на столе заключается в том, что полученная Россией территория останется российской. РФ не собирается это менять Эта часть высечена на камне», — приводит газета слова источника, приближенного к спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.

Кроме того, в издании добавили, что если украинское правительство отклонит сделку, то конфликт будет продолжаться годами. При этом жители Европы выступят против поддержки Киева, поскольку это принесет большие расходы для государств.

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Трамп в этот же день заявил, что у Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и в целом «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине», подчеркнул он.

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