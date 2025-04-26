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Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Чувашии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В результате ДТП в Чувашской Республике погиб один человек, еще четверо получили серьезные травмы. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

«Примерно в 21:50 на 5-м км автодороги Цивильск – Красноармейск – Кюльсирма (Цивильский округ) около населенного пункта Молодежный произошло столкновение иномарки Changan с автомобилем ВАЗ-2112», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что 20-летний водитель ВАЗ от полученных травм погиб на месте, а трое пассажиров легковушки 2002, 2005, 2006 годов рождения получили серьезные травмы.

По предварительным данным, столкновение произошло в результате выезда 55-летнего водителя автомобиля Changan на полосу встречного движения. Мужчину с внешними признаками опьянения доставили с травмами в медучреждение, отметили в ведомстве.

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Госавтоинспекция Республики Башкирии 25 апреля сообщила, что при столкновении легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ» на 2-м км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк погибли два человека. Уточнялось, что погибшие были водителем и пассажиром легкового автомобиля.

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