В посольстве РФ в Оттаве рассказали об укреплении отношений ЕС и Канады
Растущее тарифное давление президента США Дональда Трампа на Канаду с периодическими ремарками хозяина Белого дома о «51-м штате» побуждает политическое руководство в Оттаве упрочнять сотрудничество с единомышленниками за пределами Северной Америки, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Канаде.
«Оттава участвует в ЕСовских программах по климату, цифровым технологиям и обороне. Всестороннее усиление связей с Евросоюзом воспринимается Канадой как стратегически важный и долгосрочный вектор внешней политики», — сказали «Известиям» в российском диппредставительстве.
Трамп 1 февраля 2025 года подписал указ о введении с 4 февраля 25-процентных таможенных пошлин на все мексиканские и канадские товары, за исключением нефти и электроэнергии, для которых была установлена пошлина в 10%. В ответ власти Канады ввели пошлины в 25% на американские товары на сумму 30 млрд канадских долларов.
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