В посольстве Канады рассказали о перспективах вступления в ЕС

Членство в ЕС открыто только для европейских государств, поэтому Канада не сможет вступить в объединение, несмотря на то, что у Оттавы и Брюсселя много общего, заявили «Известиям» в посольстве Канады в РФ.

«Хотя у Канады и ЕС много общего, членство в ЕС открыто только для европейских государств», — сказали «Известиям» в канадском диппредставительстве.



Канада и ЕС разделяют многие ценности и устремления и постоянно работают над расширением сотрудничества. Стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве и всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение, подчеркнули «Известиям» канадские дипломаты.



Напомним, что дискуссия о присоединении Оттавы к ЕС началась после недавней публикации в Politico о том, что такой сценарий маловероятен, но возможен.



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В отказном тоне: Канада cближается с ЕС на фоне конфликтов с США