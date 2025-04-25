Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика
Американский лидер Дональд Трамп 25 апреля заявил, что дело об убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Ярослава Москалика является крупным, и пообещал его рассмотреть.
«Я слышу это от вас впервые. Это крупное [дело]. Я рассмотрю это», — сказал президент США в ходе беседы с журналистами на борту своего самолета, который направится в Рим.
25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик. Уточнялось, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала террористическим актом убийство Москалика.