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Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство обороны России 26 апреля сообщило о подвигах бойцов российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве рассказали, что лейтенант Дмитрий Писарев вместе с вверенным ему личным составом выполнял боевую задачу по обеспечению устойчивой и надежной связи в интересах батальонной тактической группы Вооруженных сил (ВС) РФ.

Так, группа связистов во главе с лейтенантом Писаревым, проведя рекогносцировку местности и определив позицию для развертывания мобильного пункта управления, выдвинулась в район выполнения боевой задачи. В ходе движения боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по подразделению Писарева.

Тогда лейтенант под непрекращающимся огнем противника направил своих подчиненных в заранее подготовленный запасной район развертывания, не допустив потерь среди личного состава. Там он организовал ремонт техники, которая получила повреждение от артиллерийских разрывов, устранив в короткий срок неисправности. Благодаря мужественным и профессиональным действиям Писарева командование получило возможность более эффективно координировать силы в бою, что позволило подразделениям российских войск выполнить задачу по овладению важных рубежей.

Также в ведомстве сообщили, что старший сержант Анатолий Подмарьков нес боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В темное время суток он обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск.

Подмарьков немедленно доложил об этом командиру и принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Так, скрытно переместившись, старший сержант оборудовал место для стрельбы на пути следования противника. Когда группа украинских боевиков оказалась в секторе ведения огня, он начал вести по ним стрельбу. Враг понес потери, часть бойцов ВСУ сбежали, бросив раненых.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего сержанта Анатолия Подмарькова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих.

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В МО РФ накануне сообщили, что расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе на запорожском направлении СВО. Отмечалось, что на всю боевую работу у воинов-дальневосточников было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для противника.

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