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Захарова назвала террором «крымскую дипломатию» Зеленского

Захарова: дипломатия Зеленского основана на убийствах и лжи
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Дипломатия президента Украины Владимира Зеленского основана на лжи, убийствах и терроризме. Об этом 25 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дипломатия» Зеленского — это убийства, терроризм, ложь, ненависть и подлость. «Крымская дипломатия Зеленского» — это убийства крымчан, попытки уничтожения крымского моста, террор в отношении всего и вся на полуострове, требования большего количества оружия для силового решения вопроса», — говорится в ее сообщении в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что Зеленский убивает даже своих собственных граждан, поэтому говорить о судьбе тех, кто постоянно подвергается обстрелам и взрывам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), не приходится.

Она напомнила, что украинский лидер уже несколько раз не сдерживал своих обещаний, которые давал президенту США Дональду Трампу. Так, он не выполнил ни 30-дневный мораторий на удары по ТЭК, ни условия пасхального перемирия.

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Трамп 25 апреля заявил, что Зеленский понимает, что по итогам урегулирования конфликта Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО, а ее стремление вступить в альянс привело к началу конфликта.

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